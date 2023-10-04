"سياحة وفنادق الإسكندرية" تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، ندوة تثقيفية وتوعوية عن حرب أكتوبر المجيدة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار بيان صادر عن جامعة الإسكندرية اليوم، إلى أن الندوة شارك بها اللواء هاشم أبو الفضل رئيس عمليات أحد كتائب الدفاع الجوى- سلاح الدفاع الجوى، واللواء أركان حرب أحمد خيرى الشيوى قائد سرية الدبابات الفرقة 21 مدرعات، واللواء محمد السيد أحمد طه، مساعد رئيس فرع الاستطلاع بقيادة وحدة المظلات- سلاح المظلات، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطية، عميد الكلية، والدكتورة دينا عز الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد أحمد الجزيرى، رئيس قسم التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الاتصال العسكرى بجامعة الإسكندرية، ونخبة من القيادات التى عاصرت حرب أكتوبر، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.



مصر باقية ومترابطة



وأكد اللواء هاشم أبو الفضل، رئيس عمليات أحد كتائب الدفاع الجوي، في كلمته، أن مصر باقية ومترابطة، وأوصى الشباب بالحفاظ على الوطن ومواصلة المسيرة للنهوض بوطننا مصر، وقدم شرح مفصل عن الإستعدادات التى قام بها الجيش قبل بدء الحرب، وخطة الخداع الاستراتيجى لتوفير عنصر المباغتة للعدو لاسترداد أرض مصر الحبيبة.

وأشار اللواء أركان حرب أحمد خيرى الشيوى، قائد سرية الدبابات الفرقة 21 مدرعات، إلى أن مخططات مصر فى حرب أكتوبر تدرس حاليًا فى أكاديميات الحرب حول العالم، وخلال كلمته أوضح أن تكاتف الدول العربية مع مصر خلال الحرب ساعد فى نجاحها.



وأوضح اللواء محمد السيد أحمد طه، مساعد رئيس فرع الاستطلاع بقيادة وحدة المظلات- سلاح المظلات خطة الاستطلاع فى شمال وجنوب سيناء للاستعداد للحرب، كما أوضح دور قوات الصاعقة والمظلات خلال الحرب.

تعريف الطلاب بتاريخ الأجداد



وفى كلمتها رحبت الدكتورة عبير عطية عميد الكلية، بالحضور من أبطال حرب أكتوبر، وقدمت لهم الشكر على ما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن.

ولفتت إلى أن الهدف من الندوة هو تعريف الطلاب والأجيال الجديدة بتاريخ الآباء والأجداد ممن شاركوا فى الحرب، وتذكيرهم ببطولات الشعب المصرى العظيم صاحب الحضارة والتاريخ الذى قدم ملحمه مع خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة، كما أكدت على أن حب الوطن موروث فى جينات الشباب المصرى الواعى والمتحمس لبناء الوطن والدفاع عنه فى أى وقت.

وهنأت الدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الطلاب بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر وأيضًا ببدء العام الدراسى الجديد، مؤكدة على أن كل منا مقاتل فى جبهته ومكان عمله، مضيفة أن حب مصر وروح أكتوبر موجودة بداخلنا للأبد.

وفى نهاية اللقاء، كرمت الدكتورة عبير عطية، أبطال القوات المسلحة من الحضور.

ندوة بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

ندوة بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية