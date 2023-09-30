السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول أيام العام الجديد

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد اول ايام الدراسة

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة فى أول أيام العام الجامعي الجديد، بدأت الجولة بالمجمع الطبي تلاها مجمع العلوم الإنسانية، ورافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء وأمناء الكليات المختلفة.

المعرض السنوي لجامعة الإسكندرية 

وقدَّم رئيس الجامعة، خلال الجولة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين متمنيًا لجميع منسوبيها التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد، كما تفقد المعرض السنوي لجامعة الإسكندرية الذي يبدأ غدًا، ويضم مجموعة من الملابس والمصنوعات الجلدية والمستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة ويستمر لمدة أسبوعين.

 وأشار الدكتور قنصوة، إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام نحو 190 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية، ونظمت الكليات لهم خلال الأسبوعين الماضيين اللقاءات التعريفية التي تتضمن تعريفًا شاملًا بتخصصات الكليات والإجراءات والخدمات الجامعية المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب.

إطلاق استراتيجية جديدة للجامعة

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية، سخَّرت كل إمكانياتها وطاقتها من تجهيزات البنية التحتية والمباني والخدمات لاستقبال الطلاب، معلنًا إطلاق الاستراتيجية الجديدة للجامعة المتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرؤية مصر 2030 من خلال عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية لرفع تنافسية طلاب جامعة الإسكندرية.

وأكد قنصوة، أن هذا العام يُعد عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة، حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية، لافتا أن استراتيجية الجامعة الجديدة تتطلب مساهمة الجميع في تحقيقها لمواصلة التقدم في التصنيفات العالمية.

وفي نهاية الجولة، أشاد قنصوة، بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة في أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى.

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جامعة الإسكندرية سير الدراسة أول أيام العام الجامعي الجديد 190 ألف طالب وطالبة الإستراتيجية الجديدة للجامعة

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