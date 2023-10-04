وزير الرى: 1627 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بـ6.70 مليار جنيه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض كافة الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة القادم، والخطة المستقبلية لمشروعات الحماية من أخطار السيول.

ووجه الدكتور سويلم، نحو سرعة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة للتقليل من أخطار السيول ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الأعمال، مع تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية.

وصرح وزير الرى، بأن أجهزة الوزارة المعنية قامت بالمرور على عدد ١١٧ مخر سيل بالوجه القبلى بأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر للتأكد من جاهزية هذه المخرات لاستقبال مياه السيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفورى مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم.

رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام

كما يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

وأضاف الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم تنفيذ عدد ١٦٢٧ عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه.

وتم إنشاء ٢٦٨ عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ١٩٢ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٦٨٠ مليار جنيه، وجارى إنشاء ٧٠ عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٦٤ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٣٣٠ مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٤.

وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، تم إنشاء ١٣٥٩ عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب وبتكلفة ٥ مليار جنيه، وجارى إنشاء ٢٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه.