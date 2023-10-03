وزير الرى: خطة طوارئ استعدادًا لموسم الأمطار والسيول

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حول أهم أعمال المصلحة، وموقف المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، وإجراءات تحقيق جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل.

وقال "سويلم" إنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكل عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات الرفع، للوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات وقطاعات الدولة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح وزير الري، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم مؤخرًا نهو عدد من مشروعات إنشاء محطات الرفع لخدمة منظومة الري والصرف بالعديد من المحافظات، حيث تم الانتهاء من محطات الخطة العاجلة بمحافظة البحيرة (الخيري– الدشودي- تروجه- شريشرا) بتمويل من "صندوق تحيا مصر" لتحسين منظومة الرى والصرف بغرب الدلتا، وكذا محطتا "المراشدة الجديدة- الخيام"، واللتان تخدمان زمام ١٢٢ ألف فدان بمحافظة قنا.

وكذا إنشاء محطة الفارما، والتي تخدم زمام ٢٢ ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية، ومحطة رى سيدمنت أ، والتى تخدم زمام ٤٥٠٠ فدان، ومحطة بنى صالح والتى تخدم زمام ٤٠ ألف فدان بمحافظة بنى سويف، ومحطة خلط إسنا ١ والتى تخدم زمام ٢٨ ألف فدان بمحافظة الأقصر، ومحطة البطس التى تخدم زمام ١٢ ألف فدان بمحافظة الفيوم، ومحطة صرف جنوب بورسعيد التي تخدم زمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد، ومحطة دير السنقورية، والتي تخدم زمام ٥٠ ألف فدان، ومحطتي تل العمارنة ١-٢ واللتين تخدمان زمام ٤٥٠٠ فدان بمحافظة المنيا.

وفي إطار خطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإنشاء محطات جديدة، جرى مؤخرًا طرح عملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة، وطرح كراسة إنشاء محطتي الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفرالشيخ ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وفي إطار رفع كفاءة تشغيل وحدات الطلمبات بالمحطات، فإنه يجري حاليًا أعمال تأهيل ٤٦ صندوق تروس بعدد من المحطات، كما تم إصدار أمر إسناد لعملية توريد وتركيب ٢٥ صندوق تروس.

كما تم الانتهاء من توريد وتركيب ١٢ محركًا كهربائيًا ولوحات كهربائية، تدعيمًا للنقاط الساخنة بالمحافظات ولدعم المنتفعين، وجار توريد تركيب ٨ محولات لمحطات الشلوفة على ترعة الشلوفة، مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بمنطقة ترعة السويس.

وأُسندت أعمال توريد وتركيب عدد ٤ ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر ٢ ومصرف ٤ البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، وجار إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة؛ للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، كما أنه جارٍ طرح عملية توريد وتركيب ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات، والمحافظة على وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال.

الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول القادم

واتخذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء العديد من الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول، لضمان جاهزية محطات الرفع وتطهير أحواض السحب الخاصة بها، وإصلاح أي أعطال وعمل العمرات المطلوبة، وتوفير قطع الغيار المطلوبة لها، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات، والتنسيق مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال في خطوط التغذية وصيانة كل المحولات والمآوي الخاصة بها منعًا لدخول مياه الأمطار إليها، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، والعمل على جاهزية المعدات التابعة للمصلحة من الأوناش والكساحات، بالإضافة للعمل على ضمان جاهزية وحدات الطوارئ والنظر فى إعادة توزيعها على الأماكن الساخنة.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات وقطاعات الدولة، حيث تتولى المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري - ١٠٥ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف- (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه.