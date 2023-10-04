الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوافل "الصحة" تقدم الخدمات العلاجية بالمجان لـ191 ألف مواطن فى سبتمبر

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ191 ألفًا و98 مواطنًا، من خلال 175 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

المتحدث باسم وزارة الصحة: مشتقات البلازما تسهم فى علاج أكثر من 80 مرضًا مختلفًا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألفًا و894 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1428 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

القوافل الطبية 

وأكد «عبدالغفار»، في بيان، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جهته؛ أوضح الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و440 مواطنًا بمحافظة أسوان، و8 آلاف و803 مواطنين بأسيوط، و7 آلاف و435 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و798 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و879 مواطنًا بالأقصر، و1370 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و937 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألفًا و543 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و297 مواطنًا بالدقهلية، و4 آلاف و748 مواطنًا بالسويس، و15 ألفًا و879 مواطنًا بالشرقية، و11 ألفًا و498 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و647 مواطنًا بالفيوم، و8 آلاف و138 مواطنًا بالقاهرة.

txt

"الصحة" تكشف أهمية مصنع البلازما والأدوية المصنوعة منها

الخدمة الصحية

وأشار الدكتور محمد غباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية لـ9 آلاف و658 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و911 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفًا و776 مواطنًا بالمنيا، و2689 مواطنًا بالوادي الجديد، و9 آلاف و900 مواطن ببني سويف، و1390 مواطنًا بجنوب سيناء، و9 آلاف و888 مواطنًا بدمياط، و8 آلاف و805 مواطنين بسوهاج، و3 آلاف و663 مواطنًا بقنا، و7 آلاف و807 مواطنين بكفرالشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و199 مواطنًا بمطروح.

100 يوم صحة الصحة القوافل الطبية الخدمات الطبية المجالس الطبية المتخصصة الاجراءات الاحترازية

مواد متعلقة

نقابة التمريض تشكر الرئيس السيسى على الترشح لفترة رئاسية جديدة

الخميس.. انطلاق المؤتمر الأورومتوسطي الدولي الثامن لعلوم الحياة والصيدلة والطب الحيوي

التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة".. تقديم 267 ألفا و765 خدمة

مصر تبحث التعاون مع "الصحة العالمية" للخلاص من مرضى الجذام والتراخوما

رئيس هيئة الدواء يشارك فى منتدى سوق المصنعين الأفارقة بالمملكة المغربية

علاج 4.5 مليون حالة مزمنة.. جهود الصحة فى مكافحة"فيروس سى" خلال 9 سنوات

"الصحة" تكشف تفاصيل مصنع "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما

الصحة: تقديم 292 ألفًا و588 خدمة من خلال المبادرات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال