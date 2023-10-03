الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة" تكشف تفاصيل مصنع "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مصنع جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما.

وقال إن المصنع نتاج شراكة بين الحكومة المصرية وشركة جريفولز العالمية الرائدة في مجال أدوية البلازما منذ أكثر من 110 أعوام، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في صناعة البلازما، كما أن جريفولز إيجيبت أول عضو ومصدر مصري على الإطلاق في جمعية علاجات بروتينات البلازما العالمية.

صناعة أدوية البلازما

 

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الصحة: تلتزم جريفولز إيجيبت بتطوير صناعة أدوية البلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الأدوية ذات الأهمية العالية لمنظومة الصحة في مصر.

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وأوضح عبدالغفار أن هذا المشروع يشمل إنشاء وتشغيل 20 مركزًا لتجميع البلازما في مختلف محافظات الجمهورية تم الانتهاء من 10 منها، مشيرًا إلى أن المصنع وجميع المنشآت الملحقة به تم إنشاؤه في موقع استراتيجي بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية.

فوائد البلازما

وقال إن البلازما تعالج أكثر من 80 مرضا مختلفا، ويقوم الجسم بتعويض البلازما التي تم التبرع بها خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن الحد الأقصى لتكرار التبرع بالبلازما هو مرة واحدة خلال يومين ولا يزيد على مرتين خلال فترة 7 أيام، ويستغرق التبرع حوالي 45 دقيقة
وأكد أن التبرع بالبلازما يعتبر عملية آمنة والأدوية المشتقة من البلازما لا يمكن تصنيعها من أي مصدر آخر.

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يذكر أن الهدف من المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، هو تصنيع مشتقات البلازما وتوريدها للمرضى في مصر، ما سيكون له مردود إيجابي على منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين. 
وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم التخطيط للمشروع منذ عدة سنوات في إطار اهتمام الدولة بالرعاية الصحية، موضحًا أن المشروع سيوفر عددًا من الأدوية المشتقة من البلازما التي لها تأثير إيجابي للعلاج والوقاية من أمراض كثيرة.

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الصحة مصنع جريفولز إيجيبت مشتقات البلازما أدوية البلازما بروتينات البلازما صناعة أدوية البلازما

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