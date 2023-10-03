"الصحة" تكشف أهمية مصنع البلازما والأدوية المصنوعة منها

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصنع مشتقات البلازما كان مخصصًا أن يكون مكانه في المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة الموطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المصنع يهدف لتصنيع مشتقات البلازما وهناك 20 مركزًا لتجميع البلازما تم الانتهاء من 10 منها على مستوى الجمهورية.

وأكد أن البلازما تستخدم في علاج أكثر من 80 مرضًا مختلفًا لا يوجد بديل صناعي لتصنيع الأدوية منها ولا يتم تصنيعها إلا من خلال مشتقات البلازما، ومنها "ألبومين البشري"، ويستخدم في حالات فقدان سوائل الجسم، وانخفاض مستوى بروتينات الدم، مشيرًا إلى أنه تتم صناعة دواء "الجلوبولين المناعي"، منها ويستخدم في علاج نقص المناعة مثل الأوروام.

وتابع، أن النوع الثالث من الأدوية هو "الهيموفيليا"، ويستخدم في حالات وقف النزيف، مؤكدًا أن كل هذه الأدوية كان يتم استيرادها من الخارج، لأن هناك مجموعة قليلة من الدول التي تملك المعرفة والقدرة على تصنيع هذه المنتجات وغالبية دول العالم تستورده منها.

موعد الانتهاء من المصنع

وأشار إلى أنه عندما يبدأ التصنيع في نهاية 2026 سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من هذه الأدوية، وقدرة المصنع على التصدير للخارج، وستكون مصر من الدول التي تعد على أصابع اليد الواحدة في صناعتها.