حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، الأربعاء، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: يوم مثمر يبشر بتقدم وتحسن مع معنويات كبيرة كي تحلحل الامور كما يسهل أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد.

عاطفيًا: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك.

صحيًا: أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيرًا.

الثور

مهنيًا: ايجابيات كثيرة بانتظارك انفراجات على مختلف الاصعدة تطورات مهنية مهمة بحيث يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة.

عاطفيًا: لا تثق بالشريك، لماذا؟ هل السبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من اقرب المقربين؟.

صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجيًا وتستعيد رشاقتك.

الجوزاء

مهنيًا: نشاط حيوية سرعة خلطر وتسارع في الاحداث لمصلحتك بحيث يزودك هذا اليوم المميز جدا مع وجود القمر في برجك بالحماسة شديدة واندفاعًا بحيث تنتهي مرحلة مراوحة المكان والخيبات وحالة الانقباض والتعب والتكاسل.

عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما.

صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

السرطان

مهنيًا: خصص هذا اليوم لاستراحة احة واكتفي بالعمال الروتينية قد تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز.

عاطفيًا: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جوًا قاتمًا بعض الوقت.

صحيًا: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.

الأسد

مهنيًا: يوم ممتاز من الايام الاقوى تتنفس الصعداء وترتاح تحت تاثيرات المثلث الفلكي الهوائي ما يجعلك تطل على بعض المشاريع الجيدة والآفاق المناسبة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي.

عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة.

صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.

العذراء

مهنيًا: يوم متعب يحمل قصصا عائلية مسؤوليات ومتطلبات في العمل لذلك لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يضطلعون بدور في توجهاتك، وربما تشاركهم اهتمامات موحدة.

عاطفيًا: الشريك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.

الميزان

مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الجيد جدا تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي الاطمئنان الذي تبحث عنه، فتتقدم فيه الامور بقوة ماليا معنويا ومهنيا فتشعر بالهناء وتطلع على معلومات جيدة.

عاطفيًا: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات الجميلة والمفيدة، بسبب الضغوط التي باتت كثيرة عليك.

صحيًا: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أطول مدة ممكنة

العقرب

مهنيًا: يوم حاسم ومصيري يعطيك القدرة على تطوير حياتك المهنية قد تناقش عقدًا او اتفاقًا او تخوض مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر المناخ إلى الافضل.

عاطفيًا: لا تخشَ رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك.

صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.

القوس

مهنيًا: يوم سلبي هادىء يحمل تاخير نوعية الوقت ضعيفة تكون معرّضًا لبعض المواجهات، فلا تضع نفسك في موقف محرج وابتعد عن الاشكالات والتحديات.

عاطفيًا: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحيًا: لا شك في أنك تعيش غليانًا إلا أن ضبط الأعصاب يبدو هو الوصية المثلى.

الجدي

مهنيًا: يوم جيد يعطيك فرصة كبيرة وضؤ اخضر لمباشرة مفاوضات مهمة أو لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق، تدعمك الأقدار ولو أنك ما زلت تعيش صخبا في حياتك المهنية.

عاطفيًا: اذا لم تكن مرتاحًا لتصرفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل فوات الأوان.

صحيًا: استقد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.

الدلو

مهنيًا: تعيش يوما نابضا بالحركة تحت تاثيرات المثلث الفلكي الهوائي التي يحمل نتائج ايجابية مربحة الحظ داعم ما يجعلك سعيدًا بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تستعد باستقرار الأجواء الواعدة.

عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.

صحيًا: لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

الحوت

مهنيًا: يوم متقلب يحمل مفاجآت غير مناسبة حاول ان تستفسر او ان تستريح لأن الحذر مطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتعرف تبدلات حاسمة ومهمة في علاقاتك المهنية.

عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة.

صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.