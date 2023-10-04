السفير أحمد أبوالغيط يكشف تهديدات كيسنجر لمصر في حرب أكتوبر

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل تهديدات كيسنجر، وزير خارجية أمريكا، في حرب أكتوبر، قائلًا:" في يوم 7 أكتوبر تلقينا رسالة من كيسنجر تحذر من العمل العسكري المصري ويطالب القوات المسلحة بالعودة لمواقعها".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كيسنجر هدد مصر في حالة عدم انسحاب القوات المسلحة وطالبها بعدم استمرار القتال.

رد حافظ اسماعيل والسادات على تهديدات كيسنجر

وأوضح حافظ إسماعيل، مستشار الرئيس للأمن القومي، كتب رد على رسالة كيسنجر، أكد فيها، أن مصر حاولت تحقيق السلام على مدار 6 سنوات وتطالب بسحب قوات إسرائيل من الأراضي المصرية المحتلة وتسوية كاملة مع إسرائيل ولا نية للانسحاب.

وأكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر قالت إننا لا نريد توسيع نطاق المواجهة أو تعميق الاشتباكات وذلك ردا علي رسالة كيسنجر، كما أكد أن الرئيس أنور السادات في رسالته لكيسنجر أشار إلى أنه لا يريد ضرب العمق الإسرائيلي مثلما فعلت دولة الاحتلال، لافتًا إلى أن القوات المصرية كانت تمتلك صواريخ سكود مداها 300 كيلومتر وقادرة على ضرب عمق إسرائيل.

كما أشار السفير أحمد أبو الغيط، إلى أن المقاتلات ميج 21 المصرية تصدت للقاذفات الإسرائيلية في هجومها علي مطار طنطا ولكنهم رموا حمولتهم فنزلت على قرى واستشهاد مدنيين، لافتًا إلى أن الرئيس السادات كان حزين جدا من استهداف للمدنيين.