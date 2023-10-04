الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يستعرض لكم «الدستور» مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو مباريات دوري أبطال أوروبا، والتى تشهد ثمانية مباريات اليوم.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

وعلى الصعيد المحلي يترقب محبو المارد الأحمر مباراة الأهلي وإنبي فى نصف نهائي كأس مصر، كما تلعب ثلاثة مباريات فى بطولة دوري أبطال آسيا.

 

مواعيد مباريات اليوم في نصف نهائي كأس مصر 2023

  • الأهلي ضد إنبي – تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس.

موعد مباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

  • أتلتيكو مدريد ضد فينورد الهولندي – 7.45 مساء
  • رويال أنتويرب البلجيكي ضد شاختار – 7.45 مساء
  • سيلتك ضد لاتسيو – 10 مساء
  • سرفينا زفيزدا الصربي X يونج بويز – 10 مساء
  • لايبزيج ضد مانشستر سيتي – 10 مساء
  • بورتو ضد برشلونة – 10 مساء
  • بوروسيا دورتموند ضد ميلان – 10 مساء
  • نيوكاسل يونايتد ضد باريس سان جيرمان – 10 مساء

تنقل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة الشامبيونزليج فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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مواعيد مباريات اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا

  • بوهانغ ستيلرز ضد ووهان ثرى تاونس 01:00
  • اوراوا ريد دياموندز ضد هانوي إف سي 01:00
  • تشجيانغ بروفيشنال إف سي ضد ميلبورن سيتي 03:0
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