الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريمونتادا مثيرة لـ براجا أمام يونيون برلين.. وسوسيداد يهزم سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

سبورتينج براجا
سبورتينج براجا

قلب فريق سبورتينج براجا البرتغالي، تأخره أمام مضيفه يونيون برلين الألماني، لانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يونيون برلين بهدفين نظيفين أحرزهما شيرالدو بيكر في الدقيقتين 3 و37، قبل أن يسجل سيكو نياكاتي هدفا في الدقيقة 41 لفريق سبورتينج براجا لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون برلين 2 / 1.

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وفي الشوط الثاني، سجل سبورتينج براجا هدفين عن طريق بروما وأندري كاسترو في الدقيقتين 51 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وظل فريق يونيون برلين بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث أن هذه الخسارة هي الثانية للفريق بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف.

في المقابل، حصد فريق سبورتينج براجا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نابولي 1 / 2.

وانفرد فريق ريال سوسيداد بصدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه سالزبورج النمساوي بهدفين دون مقابل، اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل هدفي ريال سوسيداد ميكيل اويارزابال وبرايس مينديز في الدقيقتين السابعة و27.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، حيث تعادل مع إنتر ميلان الإيطالي 1/1 في الجولة الماضية.

وتوقف رصيد سالبورج عند ثلاث نقاط فقط، كان قد جمعها من فوزه على بنفيكا البرتغالي 2 / صفر في الجولة الأولى.

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