ستريب Vs جاجا.. من يلعب دور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة "ليز تراس"؟

10/4/2023 4:50:11 AM

الأربعاء 04/أكتوبر/2023 - 04:50 ص 10/4/2023 4:50:11 AM

رغم أن فترة ليز تراس كرئيسة لوزراء بريطانيا استمرت فقط 49 يوما، والتي تعد الأقصر في التاريخ، إلا أنه من المقرر أن تُخلد بطريقة إضافية أيضا في عمل فني مأخوذ عن كتاب للمحرر السياسي لصحيفة صن، هاري كول، والمراسل السياسي لصحيفة سبكتاتور، جيمس هيل، كان يحمل عنوان "Out of the Blue" الذي صدر العام الماضي ، لدار النشر "هاربر كولينز"، ويكشف فيه المؤلفان تفاصيل الأحداث التي شهدتها فترة حكم تراس القصيرة في "10 داونينج ستريت" وقصة صعودها غير المتوقع وسقوطها السريع.

غلاف كتاب Out of the Blue

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية حول الدراما السينمائية التي ستتناول رئاسة ليز تراس القصيرة لحكومة بريطانيا من 6 سبتمبر 2022 إلى 25 أكتوبر 2022، وتضمنت تلك التقارير الصحيفة بعض الاقتراحات حول من سيقوم بدور تراس من النجمات اللواتي ربما يناسبهن تقمص شخصيتها.

وطرحت صحيفة الجارديان البريطانية أسماء مثل ليدي جاجا وميريل ستريب وأوليفيا كولمان، أما صحيفة بوليتيكو في نسختها الأوروبية فاقترحت كلا من ميج رايان وروزاموند بايك وجيليان أندرسون.

ميريل ستريب

عن اقتراحها للنجمة ميريل ستريب لأداء دور ليز تراس في العمل الفني المقبل، قالت صحيفة الجارديان إن ستريب تعد مرشحة تلقائية لهذا الدور، إذا وصل السيناريو إلى هوليوود، لأنها تتمتع بعامل جذب إضافي المتمثل في أن ستريب لعبت دور رئيسة وزراء بريطانيا من قبل وهي مارجريت تاتشر في فيلم "المرأة الحديدية"، التي حصلت عن دورها فيه على جائزة الأوسكار.

ليدي جاجا

أما عن اقتراحها للمطربة والممثلة ليدي جاجا، فاعتبرت الجارديان أن الاقتراح ليس جنونيًا كما يبدو، خاصة إذا سلك صناع الفيلم طريق الموسيقى الخيالية، وهو خيار إبداعي بحت، فقط سيتم وضع جاجا تحت تمرينات مدرب الحوار للحصول على اللهجة الصحيحة.

أوليفيا كولمان

ورأت الجارديان أن اختيار النجمة أوليفيا كولمان الحائزة على الأوسكار، يعد خيارا واقعيا، صحيح أنه في ظاهر الأمر، لا تشبه كولمان تراس كثيرًا، لكن عند وضع كولمان شعرا مستعارا أشقر، بجانب قدراتها الحربية الحقيقية واستعدادها لتحمل أي شيء في هذا الدور، سيجعل منها هدية ثمينة للعمل الفني.

روزاموند بايك وميج رايان وجيليان أندرسون

وفي نفس الوقت اقترحت صحيفة بوليتيكو في نسختها الأوروبية، أسماء نجمات آخريات وهن روزاموند بايك وجيليان أندرسون أو ميج رايان كمرشحات محتملات لظهورهن كزعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة.

وكشفت "بوليتيكو" أنه تم الاتصال بشخصيات رئيسية في "وستمنستر" للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأحداث الدرامية التي شهدتها فترة حكم تراس القصيرة في 10 داونينج ستريت.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أنه من المرجح أن يشارك كاتب السيناريو المسلسل الدرامي الوثائقي This England في مشروع العمل الفني المقبل حول ليز تراس، و"This England" عرض عام 2022 وكتبه مايكل وينتربوتوم وكيرون كويرك، وهو يتناول الموجة الأولى من انتشار جائحة كوفيد-19 في المملكة المتحدة بناءً على شهادات الأشخاص في إدارة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وتم عرضه لأول مرة على قناتي Sky Atlantic و Now في 28 سبتمبر 2022، حيث لعب النجم كينيث براناه دور بوريس جونسون، وأوفيليا لوفيبوند في دور كاري سيموندز.

ولن يكون العمل الفني حول رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، الأول من نوعه فقد سبق وصدرت إنتاجات سينمائية وتليفزيونية كثيرة عن رؤساء وزراء بريطانيا لعل أشهرها:

المرأة الحديدية

"المرأة الحديدية" "The Iron Lady" هو فيلم درامي عرض عام 2011 يسرد السيرة الذاتية للرئيس الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر، والتي تعد الأطول خدمة في القرن العشرين وأول امرأة تتولى هذا المنصب، لفيلم من إخراج فيليدا لويد وتأليف أبي مورجان، وتم تصوير تاتشر في المقام الأول من قبل ميريل ستريب، وفي سنواتها التكوينية والسياسية المبكرة، من قبل ألكسندرا روتش، وزوج تاتشر، دينيس تاتشر، يصوره جيم برودبنت، وهاري لويد في دور دينيس الأصغر وهو أطول عضو في مجلس وزراء تاتشر.

أداء ستريب لاقى استحسانًا واسع النطاق عن دورها في الفيلم، حيث حصلت على ترشيحها السابع عشر لجائزة الأوسكار وفازت في النهاية بالجائزة للمرة الثالثة، بعد 29 عامًا من فوزها الثاني بجائزة الأوسكار، وحصلت أيضًا على جائزة جولدن جلوب الثالثة لأفضل ممثلة، ووجائزة بافتا الثانية لأفضل ممثلة رئيسية، كما حصل الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وجائزة البافتا لأفضل مكياج وشعر.

أحلك ساعة

"أحلك ساعة" Darkest Hour هو فيلم سيرة ذاتية بريطاني لعام 2017 عن رئيس وزراء بريطانيا الأشهر ونستون تشرشل، الذي لعب دوره غجري أولدمان، وكان يتناول أيام تشرشل الأولى كرئيس لوزراء المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وأزمة مجلس الوزراء الحربي في مايو 1940، ويصور رفضه السعي إلى معاهدة سلام مع ألمانيا النازية وسط تقدمها في أوروبا الغربية.

الفيلم من إخراج جو رايت وتأليف أنتوني مكارتن، إلى جانب أولدمان، يضم طاقم الممثلين كريستين سكوت توماس في دور كليمنتين تشرشل، وليلي جيمس في دور إليزابيث لايتون، وستيفن ديلان في دور فيكونت هاليفاكس، ورونالد بيك أب في دور نيفيل تشامبرلين، وبن مندلسون في دور الملك جورج السادس.

تم عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان تيلورايد السينمائي الرابع والأربعين في 1 سبتمبر 2017، وتم عرضه أيضًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ثم بدأ إصدارًا محدودًا في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر 2017، تلاه إصدار عام في 22 ديسمبر، وتم إصداره في 12 يناير 2018 في المملكة المتحدة، وحقق الفيلم 150 مليون دولار في جميع أنحاء العالم وتلقى تعليقات إيجابية من النقاد، الذين أشادوا بشكل خاص بأداء أولدمان واعتبروه واحدًا من أفضل الأفلام في حياته المهنية.

وحصل الفيلم على العديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل ممثل لأولدمان في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفاز أولدمان أيضًا بجائزة بافتا لأفضل ممثل رئيسي، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة للأداء المتميز لممثل في دور قيادي.

العلاقة الخاصة

"العلاقة الخاصة" The Special Relationship هو فيلم درامي لعام 2010 عن السيرة الذاتية لرئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، وهو من إخراج ريتشارد لونكراين وسيناريو بيتر مورجان، وهو يصور الحياة السياسية لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وخاصة العلاقة الخاصة لبلير مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

الفيلم من بطولة مايكل شين في دور توني بلير، ودينيس كويد في دور بيل كلينتون، وهوب ديفيس في دور هيلاري كلينتون، وهيلين ماكروري في دور شيري بلير، واستمر التصوير الفوتوغرافي الرئيسي في مواقع داخل وحول لندن بإنجلترا في الفترة من 20 يوليو إلى 4 سبتمبر 2009. وتم بث الفيلم على شبكة HBO في الولايات المتحدة وكندا في 29 مايو 2010، وتم بثه على قناة BBC Two وBBC HD في المملكة المتحدة في 18 سبتمبر 2010.