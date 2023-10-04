عاجل.. تعيين باتريك ماكهنرى رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب الأمريكى

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تعيين الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب.

جاء ذلك، بعد أن صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي منذ قليل، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، سيتولى الآن النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وتم تعيين ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وكان اسمه مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شغور منصبه.