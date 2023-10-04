الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تعيين باتريك ماكهنرى رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب الأمريكى

باتريك ماكهنرى
باتريك ماكهنرى

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تعيين الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب.

 

جاء ذلك، بعد أن صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي منذ قليل، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

 

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، سيتولى الآن النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.

 

وتم تعيين ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

 

وكان اسمه مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شغور منصبه.

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