عاجل.. وزير الأوقاف يدين بشدة الاقتحامات الصهيونية المستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمى

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والمستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى أنها تنذر بخطر داهم وتوجه سهاما نافذة لدعوات التعايش واحترام المقدسات.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الاقتحامات تنم عن عنصرية مقيتة وخطيرة تهدد الأمن والسلم العالمي في وقت لا يحتمل العالم فيه مزيدا من الصراعات المدمرة ولاسيما تلك المتدثرة بدثار الأديان.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أنه إذا لم يقم عقلاء العالم ومؤسساته الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات الاستفزازية فإن الأمر قد ينذر بمخاطر جمة على السلام العالمي مع فقد الثقة في المؤسسات التي تكيل بمائة كيل في حقوق الإنسان واحترام الأديان والمقدسات.