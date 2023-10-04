الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عاجل.. وزير الأوقاف يدين بشدة الاقتحامات الصهيونية المستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والمستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى أنها تنذر بخطر داهم وتوجه سهاما نافذة لدعوات التعايش واحترام المقدسات.

لأول مرة.. الأوقاف تعلن برنامج رمضان 2024 فى مسجد الإمام الحسين

وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهال خلال عهد السيسى

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الاقتحامات تنم عن عنصرية مقيتة وخطيرة تهدد الأمن والسلم العالمي في وقت لا يحتمل العالم فيه مزيدا من الصراعات المدمرة ولاسيما تلك المتدثرة بدثار الأديان.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أنه إذا لم يقم عقلاء العالم ومؤسساته الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات الاستفزازية فإن الأمر قد ينذر بمخاطر جمة على السلام العالمي مع فقد الثقة في المؤسسات التي تكيل بمائة كيل في حقوق الإنسان واحترام الأديان والمقدسات.

الأوقاف الاقتحامات الإسرائيلية الحرم الابراهيمي الاقتحامات لأمن والسلم العالمي احترام المقدسات

مواد متعلقة

"البحوث الإسلامية" يشارك فى لقاء طلابى بجامعة قناة السويس بمناسبة المولد

انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر 14أكتوبر

لأول مرة.. الأوقاف تعلن برنامج رمضان 2024 فى مسجد الإمام الحسين

مرصد الأزهر: مؤشر الإرهاب فى إفريقيا عن شهر سبتمبر يسجل انخفاضًا

في شهر مولده.."الأزهر": الرسول مع صحابته كان كأحدهم في مجالسهم ويشاورهم

بمشاركة 90 دولة.. "الإفتاء" تستعد لإطلاق مؤتمرها حول الفتوى وتحديات الألفية الثالثة

أكاديمية الأزهر تطلق فعاليات دورة "إعداد الداعية المعاصر" للأئمة الوافدين

المفتى يهنئ الرئيس السيسى ووزير الدفاع والشعب المصرى بانتصارات أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكى يعزل رئيسه كيفين مكارثى

عاجل.. الحملة الرسمية للرئيس السيسى: رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

الباز: الرئيس السيسى حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

كيف تحولت الحرب الأوكرانية بين روسيا والناتو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال