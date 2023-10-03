الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لأول مرة.. الأوقاف تعلن برنامج رمضان 2024 فى مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء القراء الذين سيؤدون صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك (1445هـــ، 2024م) بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه).

وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص، وفي إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) خاصة.

txt

موعد شهر رمضان 2024| العد التنازلي وإجازة عيد الفطر

 وذلك على النحو التالي: 
أولًا: صلاة التراويح برواية حفص: 
اليوم صلاة التراويح
الأحد آخر شعبان 1445هـ
10 /3/ 2024 القارئ/السيد عبد الكريم الغيطاني
الاثنين 1 رمضان 1445هـ
11 /3/ 2024 القارئ د/ أحمد أحمد نعينع
الثلاثاء 2 رمضان 1445هـ
12 /3/ 2024 القارئ / عبد الفتاح علي دوريش الطاروطي
الأربعاء 3 رمضان 1445هـ
13 /3/ 2024 القارئ / طه محمد نعمان حسين
الخميس4 رمضان
14 /3/ 2024 القارئ / محمد عبد البصير 
الجمعة 5 رمضان
15 /3/ 2024 القارئ / عبد الناصر سعد عبد الناصر حرك
السبت 6 رمضان
16 /3/ 2024 القارئ / أحمد تميم محمود أحمد
الأحد 7 رمضان
17 /3/ 2024 القارئ / حجاج رمضان إسماعيل عبد الفتاح
الاثنين 8 رمضان
18 /3/ 2024 القارئ /العزب سالم
الثلاثاء 9 رمضان
19 /3/ 2024 القارئ / يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة
الأربعاء 10 رمضان
20 /3/ 2024 القارئ/ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد
الخميس 11 رمضان
21 /3/ 2024 القارئ/ محمد يحيى الشرقاوي
الجمعة 12 رمضان
22 /3/ 2024 القارئ /  أحمد عوض إسماعيل فيوض
السبت 13 رمضان
23 /3/ 2024 القارئ/ فتحي عبد المنعم خليف
الأحد 14 رمضان
24 /3/ 2024 القارئ/ السعيد فيصل
الاثنين 15 رمضان
25 /3/ 2024 القارئ/ إبراهيم راشد محمد الفشني
الثلاثاء 16 رمضان
26 /3/ 2024 القارئ / محمود الخشت
الأربعاء 17 رمضان
27 /3/ 2024 القارئ / محمود عبد الباسط الحسيني
الخميس 18 رمضان
28 /3/ 2024 القارئ / عبد الناصر سعد عبد الناصر حرك
الجمعة 19 رمضان
29 /3/ 2024 القارئ / أحمد تميم محمود أحمد

ثانيًّا: صلاة التراويح والتهجد:
اليوم صلاة التراويح
براوية حفص صلاة التهجد
برواية ورش
السبت 20 رمضان
30 /3/ 2024 القارئ / حجاج رمضان إسماعيل عبد الفتاح - القارئ / أحمد أحمد نعينع
الأحد 21 رمضان
31 /3/ 2024 القارئ / يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة- القارئ / طه محمد نعمان حسين

الاثنين 22 رمضان
1 /4/ 2024 القارئ/ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد- القارئ / يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة
الثلاثاء 23 رمضان
2 /4/ 2024 القارئ/ محمد يحيى الشرقاوي- القارئ/ محمود عبد الباسط
الأربعاء 24 رمضان
3 /4/ 2024 القارئ /  أحمد عوض إسماعيل فيوض- القارئ/ فتحي عبد المنعم خليف
الخميس 25 رمضان
4 /4/ 2024 القارئ/ فتحي عبد المنعم خليف- القارئ / ياسر الشرقاوي
الجمعة 26 رمضان
5 /4/ 2024 القارئ / عبد الفتاح علي دوريش الطاروطي- القارئ / أحمد تميم محمود أحمد
السبت 27 رمضان
6 /4/ 2024 القارئ/ إبراهيم راشد محمد إسماعيل الفشني- القارئ/ ياسر الشرقاوي

الأحد 28 رمضان
7 /4/ 2024 القارئ / طه محمد نعمان حسين
القارئ/ عزت راشد
الاثنين 29  رمضان
8 /4/ 2024 القارئ/ السيد عبد الكريم الغيطاني د / ماهر الفرماوي

    وأعلنت وزارة الأوقاف أنها سوف تنشر تباعًا قائمة بأعلام كبار القراء والأئمة المتميزين المشاركين في صلاتي التراويح والتهجد بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، كما يتم إعداد خطة غير مسبوقة للدروس الدينية على يد كبار العلماء بإذن الله تعالى في الشهر الفضيل.

وزارة الأوقاف صلاتي التراويح والتهجد التراويح التهجد سيدنا الإمام الحسين الإمام الحسين الدور الدعوي

الأكثر قراءة

40 % أقل من 30 سنة.. "الإحصاء": 929.4 ألف عقد زواج للمصريين خلال 2022

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

تشييع جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم فى مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور