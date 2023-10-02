وزير الأوقاف: دعوة الرئيس للمشاركة الإيجابية تعبر عن وعي حضارة الشعب المصري

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة الإيجابية تستحق التقدير وتعبر عن وعي وعمق حضارة الشعب المصري العظيم.



وأضاف وزير الأوقاف، أن ممارستنا الديمقراطية الواسعة كفيلة بردع من يحاولون النيل من نضجنا السياسي ويعملون على بث روح الإحباط واليأس، ورد كيدهم في نحورهم.

كان الرئيس السيسي، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن".

واختتم السيسى، الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذى عقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.