الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: دعوة الرئيس للمشاركة الإيجابية تعبر عن وعي حضارة الشعب المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة الإيجابية تستحق التقدير وتعبر عن وعي وعمق حضارة الشعب المصري العظيم.

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وأضاف وزير الأوقاف، أن ممارستنا الديمقراطية الواسعة كفيلة بردع من يحاولون النيل من نضجنا السياسي ويعملون على بث روح الإحباط واليأس، ورد كيدهم في نحورهم.

كان الرئيس السيسي، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن".

واختتم السيسى، الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذى عقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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