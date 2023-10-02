الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي إن الحكومة والأجهزة المعنية وجّهت لبحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، مؤكدًا أنه معتزم الاستمرار في الحالة الحوارية التي ظهرت في الحوار الوطني وتنمية الحياة السياسية والحزبية لتتحقق للدولة مسارات وبدائل ورؤى متعددة وبشكل دائم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في ختام فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، جلسة الدفاع والأمن القومي: بعد أن تابعنا خلال فعاليات المؤتمر من أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية، كيف كان وكيف أصبح، فإننا نجدد العهد بأنه سيكون واقعًا يفيض بالخير والسلام والمحبة لكل المصريين، فلا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها ولا تنكسر أمة تجرد شبابها من هوى إلا عشق الوطن كشباب مصر، ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني: "يقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر بل تعلو لتصنع للمجد أهرامًا وللحضارة تاريخًا".

وشهد الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن اليوم، من خلال عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بهذه الجلسة الختامية.

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