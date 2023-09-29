الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهال خلال عهد السيسى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر استعادت ريادتها في خدمة وتلاوة القرآن الكريم، بعد رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية سنويًا برعايته، ومن خلال إكرامه لأهل القرآن الكريم وتكريم أعلام قرائه.

وتابع وزير الأوقاف، في بيان له منذ قليل: "أيضًا إطلاق أسماء هؤلاء الأعلام على المسابقة العالمية للقرآن الكريم ورفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام، وتخصيص مليوني جنيه من الأوقاف لدعم معاشات القراء، والتوسع في المقارئ القرآنية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية والمسابقات القرآنية في عموم الجمهورية".

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افتتاح أكثر من 30 مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم

ولفت وزير الأوقاف إلى أنه تم افتتاح أكثر من ثلاثين مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، وتخصيص أكثر من خمسين مليون جنيه سنويًا لخدمة القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وفهم مقاصده ومعانيه، واستحداث برامج التحفيظ عن بعد، وافتتاح أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه بدعم وتشجيع من الرئيس تستعيد ريادتها في فنون الإنشاد والابتهالات الدينية، حيث توسعت الأوقاف المصرية في الاستعانة بكبار المبتهلين في التقديم أو الختام لكثير من أنشطتها الدعوية، وصارت تقدم أمسيات ابتهالية رائعة في مؤتمراتها الدولية بحضور كبار الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين بما صار حديث العالم إعجابًا وإبهارًا، وتُوج ذلك بجعل فقرة الابتهال والإنشاد الديني فقرة رئيسة في جميع احتفالات الأوقاف الرسمية التي تشرف بحضور وتشريف سيادة الرئيس، ما كان له الأثر الأكبر في استعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية في مجال الابتهال والإنشاد الديني.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الخطاب الديني الوسطي المستنير، لدعمه الكريم لأهل القرآن وأصحاب الصوت الحسن قراء ومبتهلين.

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