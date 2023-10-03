مواطن: "نحن مع الرئيس من أجل جنى ثمار الفترة الماضية"

أكد أحد المواطنين، دعمه للرئيس السيسي لولاية جديدة لفترة جديدة، معلنًا عن تأييده للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر أن تنعقد في ديسمبر من العام الجاري قائلًا: "مصر شهدت أمس حضور كافة طوائف المجتمع من أحزاب وعمال وطلاب ومزارعين لمطالبة الرئيس باستكمال طريقه نحو الاستقرار والإنجازات".

أضاف أن هذا الدعم نابع من داخل المصريين من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة والاستقرار والأمن والأمان خاصة أن هناك تجارب مأساوية لدول مجاورة تعاني من عدم الاستقرار ومن التفكك: "لسنا مستعدين أن نذيق المصريين هذه التجارب الخطيرة".

وتابع أن "الرئيس السيسي لبىّ نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح لمدة رئاسية جديدة"، وذلك في كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن" التي قال فيها:"هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسّر لي"، ليقاطعه الحضور بهتافات: "قول يا ريس.. قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس"، وقال الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل أشتغل وأشتغل وأشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس السيسي المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

أضاف الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات "حكاية وطن": "من فضلكم، هيسعدني ويشرفني جدًا نسب مشاركة المصريين والله حتى لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة وناس وإرادة" وتابع: "إرادة الناس وليس إرادة الحاكم".

وأردف: "إرادة الناس هتجيب الحاكم، وأيًا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".