مواطنة: هنتخب الرئيس السيسي لأنه حمانا من خطر الإخوان (فيديو)

التقت "الدستور" عدد من المواطنين الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية لفترة رئاسية جديدة وذلك في الانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها في ديسمبر من العام الحالي.

وقالت إحدى المواطنات إنها تدعم بكل حب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة جديدة لأنه هو من حمانا من خطر الإخوان وتصدى لهجمات الداخل والخارج عن الوطن.

كما أضافت سيدة أخرى أنها تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تحيا مصر ويحيا الوطن في خير ورخاء وازدهار.

وقال الرئيس السيسي إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور بهتافات:"قول يا ريس.. قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس"، وقال الرئيس كلمته: " عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، واحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"من فضلكم، هيسعدني ويشرفني جدًا نسب مشاركة المصريين والله حتى لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة وناس وإرادة" وتابع: "إرادة الناس وليس إرادة الحاكم".

وأردف: "إرادة الناس هتجيب الحاكم، وأيًا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".