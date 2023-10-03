مواطن: نبايع الرئيس السيسي لأنه يعي مطالب شعبه ويجعلهم في أولوياته

قال مصطفى حسن، مواطن مصري: «نبايع الرئيس عبدالفتاح السيسي لأننا نستشعر أننا في أيدي أمينة لقائد يعرف جيدا احتياجات الشعب المصري ومتطلباته».



وواصل لـ الدستور: «لدينا رئيس يحول ما نعاني منه لمشروعات قومية مثل ماحدث في مشروع بشاير الخير، تكافل وكرامه، حياة كريمة، وغيرها من المشروعات التي أنقذت المواطن البسيط».



وأشاد المواطن المصري، بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لدعم الأسر البسيطة في القرى الأكثر احتياجا ليحصوا على أبسط حقوقهم في عيش حياة كريمة.

وتابع، أن حياة المواطن البسيط تحسنت من كل الجوانب: «أعمل في مجال النقل العام وأعرف جيدا ما تم تطويره في الطرق والكباري التي لا يعرف الكثيرين عنها غير العاملين في ذات المجال».

وأتم: الطرق والكباري أنقذتنا من حوادث عديدة وأنقذت حياتنا.

