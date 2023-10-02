مواطن: "حكاية وطن" وضحت لنا رؤية الرئيس السيسي قبل الانتخابات ( فيديو)

قال أحد المواطنين المشاركين في مسيرات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بحي الدقي في محافظة الجيزة، إن حديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، كان كاشفًا لتوجه واستراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شرح الرئيس لحجم الإنجازات خلال الفترة المقبلة، وحديثه عن استكمال ميرة التطوير خلال السنوات المقبلة، كان حافزًا لنزول الآلاف في مسيرات لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلق: “كلنا معاك يا ريس”.



وخرج الآلاف في مسيرات حاشدة جابت شوارع الدقي بمحافظة الجيزة، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تأييدهم لترشحه في الانتخابات المقبلة “2023-2024”.

ومن المقرر أن ينضموا على مظاهرة أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالبوه بالترشح، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين للاحتشاد معهم وإطلاق الهتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.



بالإضافة إلى المسيرة الحاشدة التي نظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص؛ لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل، في طريقها لميدان الدقي.



المسيرة تنطلق من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وانطلقت مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

تأتى المسيرة دعمًا للرئيس السيسى وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار، والذي كان على قدر المسئولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها، رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.



