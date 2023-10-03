الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في احتفالات اليوم.. اللاتينية: المسيح أخذَ أسقامَنا وحَمَلَ أمراضَنا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الثلاثاء السادس والعشرون من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: بحسب أحد الأقدمين الذي أراد تفسير مثل السامري الصالح، فإنّ الرجل الذي كان نازلًا من أورشليم إلى أريحا يمثّل آدم وأورشليم ترمز إلى الفردوس، وأريحا ترمز إلى العالم؛ أمّا اللصوص، فهم يمثّلون القوى المعادية، والكاهن يمثّل الشريعة، واللاوي يمثّل الأنبياء والسامري يمثّل الرّب يسوع المسيح. من ناحية أخرى، فإنّ الجراح ترمز إلى التمرّد، والدابة ترمز إلى جسد الربّ... ووعد السامري بالعودة مجدّدًا يرمز، بحسب مفسّر هذا المثل، إلى مجيء الربّ الثاني...

أخذَ أسقامَنا وحَمَلَ أمراضَنا

إنّ هذا السامري "أخذَ أسقامَنا وحَمَلَ أمراضَنا"، وتألم من أجلنا. لقد حمل المُحتَضِر وذهب به إلى الفندق، أي إلى الكنيسة. هذه الأخيرة مفتوحة للجميع، لا ترفض مساعدة أحد والجميع مدعوّون إليها من قبل يسوع: "تَعالَوا إليَّ جَميعًا أيّها المُرهَقونَ المُثقَلون، وأنا أريحكم ". بعد مرافقته للجريح إلى الفندق، لم يغادره السامريّ في الحال، إنّما بقي يومًا كاملًا بالقرب من المُحتضِر. اعتنى بجراحه، ليس في النهار فقط، إنّما في الليل أيضًا، محيطًا إيّاه بعناية فائقة... بالفعل، إنّ حارس النفوس هذا أظهر أنّه أقرب إلى البشر ممّا هي الشريعة والأنبياء، من خلال عمل الرحمة تجاه الذي "وقَعَ بِأَيدي اللصوص" وأظهر أنّه قريبه بالأفعال أكثر من الكلام.

عبر اتّباع هذه الكلمة "اِقتَدوا بي كما أقتَدي أنا بِالمسيح"، يصبح ممكنًا لنا إذًا أن نتمثّل بالرّب يسوع المسيح وأن نشفق على الذين "يقعون بأيدي اللصوص"، وأن نقترب منهم، وأن نسكب زيتًا وخمرًا على جراحهم وأن نضمّدها، وأن نحملهم على دابتنا الخاصّة ونحمل أثقالهم. ولكي يحثّنا على ذلك، قال ابن الله أيضًا متوجّهًا إلينا جميعًا، أكثر منه إلى عالِم الشريعة: "اِذْهَبْ فاعمَلْ أنتَ أيضًا مِثلَ ذلك".

الكنيسة اللاتينية أعضاء الكنيسة اللاتينية احتفال الكنيسة اللاتينية احتفالات الكنيسة اللاتينية اعياد الكنيسة اللاتينية

مواد متعلقة

في احتفالات اليوم.. الكنيسة المارونية: فلنحذُ حذو الآباء القديّسين

الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بذكرى استشهاد 4 من قديسي الكنيسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهري للقديسة مريم العذراء

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الملائكة الحرّاس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسة الشهيدة يُستينة البتول 

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى الشهيدين مار قبريانوس ويوستينا

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس كبريانوس

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الملائكة الحراس

الأكثر قراءة

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

رسميا.. رابطة الحكام الإنجليزية تنشر المحادثة الصوتية في لقاء توتنهام وليفربول لهدف دياز

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

انتشار "بق الفراش" فى باريس.. طبيب يفجر مفاجأة عن علاقتها بالمومياوات

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس