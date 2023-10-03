سحب منخفضة وأمطار شديدة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأربعاء، على جميع أنحاء الجمهورية، مُشيرة إلى استمرار درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وكاترين، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على وسط الصعيد شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارًا، معتدل لطيف ليلًا على جميع الأنحاء.

وأوضحت أنَّه تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة على الإسكندرية والدلتا والقاهرة الكبرى حتى وسط الصعيد ومدن القناة وسيناء وشمال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متفرقة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى والفيوم وبنى سويف والصحراء الغربية والسويس والإسماعيلية ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا وشمال سيناء.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة، فضلًا عن حدوث شبورة وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب.

حالة البحر

- البحر المتوسط:ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- خليج السويس: ارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالآتي:

الصغري | العظمي

القاهرة 22° 30°

القليوبية 21° 30°.

الجيزة 21° 29°

السلوم 19° 27°

مطروح 20° 26°

العلمين 20°. 27°

واحة سيوة. 20° 29°

الاسكندرية 22° 27°

البحيرة 23° 28°

كفرالشيخ 22° 29°

دمياط 23° 29°

بورسعيد 23° 28°

العريش 22° 28 °

رفح 23° 27°

الدقهلية 23° 30°

الغربية 22° 29°

الشرقية 23° 30°

المنوفية 22° 30°

الاسماعيلية. 23° 31°

القنطرة غرب. 23°. 30°

السويس. 24° 29°

فايد. 24°. 30°

نخل 18° 28°

سانت كاترين. 16° 25°

شرم الشيخ. 24° 31°

الطور. 23° 32°

راس سدر 24°. 30°

ابو زنيمة. 22°. 28°

ابو رديس. 22°. 29°

دهب. 24°. 32°

نويبع. 25°. 33°

زعفرانة. 22°. 28°

راس غارب. 23°. 29°

الغردقة. 23° 30°

سفاجا. 22°. 30°

مرسى علم 22° 33°

بورغالب. 24°. 33°

القصير. 22°. 31°

راس بناس. 25°. 35°

شلاتين. 25° 34°

ابورماد. 24°. 36°

حلايب. 23° 36°

راس حدربة. 24°. 35°

الواحات البحرية. 20°. 29°

الفرافرة. 22°. 32°

الدخلة. 23°. 34°

الخارجة. 22°. 35°

الفيوم. 23° 29°

بنى سويف 22° 31°

المنيا. 23° 31°

اسيوط. 24° 35°

سوهاج. 24° 36°

قنا. 25° 37°

الاقصر. 24° 38°

ادفو. 25°. 39°

اسوان. 24° 39°

الوادى الجديد. 23° 34°