الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول أيام الدراسة.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس في الأسبوع الأول

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 والمقرر انطلاقه غدًا السبت في بعض الكليات والمعاهد، بينما يبدأ بالمدارس يوم الأحد المُقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، بداية من غدًا السبت الموافق 30 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، يسودها ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء والبلاد.

منخفض جوي

وتوقعت الأرصاد تأثر البلاد بـ منخفض جوي، وسط نشاط الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

وأوضحت الهيئة، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى رعدية أحيانًا على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وفي حلايب وشلاتين، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، والصحراء الغربية، ومدن القناة، والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد، وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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وحذرت الهيئة من ظاهرة جوية تتمثل في شبورة مائية تتكوّن في الساعات الأولى من الصباح الباكر، إذ تبدأ من الساعة 4 فجرًا حتى السابعة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقاربة، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكون بخار الماء الذي يعيق الرؤية.

درجات الحرارة غدا السبت 30 سبتمبر 2023:

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 25

السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 23

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 22

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 29

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