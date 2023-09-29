تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات متتالية للمواطنين بشأن طقس الأيام المُقبلة، بدءًا من غدٍ السبت، وخاصة يوم الأحد (أول أيام الخريف).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من طقس يومي السبت والأحد، مُشيرة إلى أنَّ البلاد ستشهد تغيّرات جوية، تزامنًا مع انتهاء فصل الصيف وبداية الشتاء بشكل رسمي.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتهاء موجة الحرارة الشديدة غدًا السبت، ويمكن القول إن الموسم الخريفي الحقيقي قد بدأ ابتداءً من الأحد المقبل.

هطول الأمطار

وأوضحت الأرصاد أنَّه ستعود أمطار الخير والجو سيميل إلى البرودة في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر، مُشيرة إلى انخفاض نسبة الرطوبة بشكل كبير مما يزيد من شعورنا بالبرودة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه مع عودة السحب المتنوعة التي تحجب أشعة الشمس، ستذكر المدن المتوقع أن تشهد هطول الأمطار يوم الأحد المقبل.

ونوّهت بتجهيز المواطنين للمظلات تحسبًا للأمطار التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المُقبلة.

هل تتعرض مصر لعاصفة التنين؟

وفي سياق آخر، ترددت أقوال خلال الساعات القليلة الماضية بتعرض مصر لعاصفة التنين تزامنًا مع التغيرات الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المُقبلة، مما يؤثر بشكل كبير على الحركة العامة وسير العملية التعليمية المقرر انطلاقها بداية من الأحد المُقبل.

من جهته كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تعرّض البلاد لعاصفة التنين، وأن تشهد مصر حالة جوية شديدة الصعوبة، مؤكدًا أنَّ ما تردد حول عودة العاصفة عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ"الدستور" إنَّ مصر تعرضت لعاصفة التنين في مارس عام 2020، ولم تشهدها البلاد منذُ ذلك الوقت، مُشيرًا إلى أنَّ جميع التوقعات الحالية تُشير إلى عكس ما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي والأخبار المتداولة.

وأضاف شاهين أنَّ التنبؤات لا تُشير إلى منخفضات جوية قوية أو أي تهديد بعواصف جديدة، مؤكدًا على ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، بداية من يوم الأحد المُقبل، تزامنًا مع دخول فصل الخريف.