تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام القليلة المُقبلة، مُشيرة إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة خلال أيام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّ من إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وأيضا فى حركة الملاحة الجوية "الطيران"، ويرجع السبب إلى إنها تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى الشبورة المائية أو الضباب، موضحة أنَّها ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، حدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار.

تحذيرات لقائدى المركبات

وأوضحت الهيئة أنَّ الشبورة المائية ستكون الظاهرة المصاحبة لنا خلال الفترة المقبلة لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ونوهت الأرصاد في بيان عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على قائدى المركبات، حيثُ يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

موعد انكسار الموجة الحارة

من جه أخرى كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة بشكل رسمي، والتي يوافق يوم الأحد المُقبل، على أن تنخفض الحرارة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارًا من الأحد المُقبل الموافق الأول من أكتوبر ٢٠٢٣.

كما يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء ليوم الإثنين، ليُعلن بذلك عن أولى حالات فصل الخريف الماطرة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

المحافظة الصغري | العظمي

القاهرة 22° 38°

القليوبية 21° 37°.

الجيزة 21° 38°

السلوم 19° 32°

مطروح 20° 28°

العلمين 20°. 30°

واحة سيوة. 20° 35°

الاسكندرية 22° 29°

البحيرة 23° 37°

كفرالشيخ 22° 36°

دمياط 23° 29°

بورسعيد 23° 28°

العريش 22° 29 °

رفح 23° 29°

الدقهلية 23° 37°

الغربية 22° 38°

الشرقية 23° 38°

المنوفية 22° 37°

الاسماعيلية. 23° 35°

القنطرة غرب. 23°. 36°

السويس. 24° 36°

فايد. 24°. 35°

نخل 18° 32°

سانت كاترين. 16° 27°

شرم الشيخ. 24° 35°

الطور. 23° 36°

راس سدر 24°. 31°

ابو زنيمة. 22°. 30°

ابو رديس. 22°. 30°

دهب. 24°. 34°

نويبع. 25°. 34°

زعفرانة. 22°. 32°

راس غارب. 23°. 31°

الغردقة. 23° 32°

سفاجا. 22°. 32°

مرسى علم 22° 31°

بورغالب. 24°. 31°

القصير. 22°. 30°

راس بناس. 25°. 39°

شلاتين. 25° 37°

ابورماد. 24°. 35°

حلايب. 23° 35°

راس حدربة. 24°. 35°

الواحات البحرية. 20°. 35°

الفرافرة. 22°. 36°

الدخلة. 23°. 37°

الخارجة. 22°. 38°

الفيوم. 23° 38°

بنى سويف 22° 37°

المنيا. 23° 37°

اسيوط. 24° 39°

سوهاج. 24° 41°

قنا. 25° 40°

الاقصر. 24° 42°

ادفو. 25°. 42°

اسوان. 24° 42°

الوادى الجديد. 23° 38°