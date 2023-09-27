"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى: "نتعرض خلال هذه الأيام لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حبس الرطوبة، وعلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس".

وأضافت: "بعض مناطق الجمهورية، خاصة المناطق الجنوبية تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ونحن نشهد ارتفاعا في درجة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات".

الأجواء حارة على أغلب محافظات الجمهورية

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة، وأجواء فترة الظهيرة أجواء حارة على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهذا في فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس وفي فترات الليل؛ يحدث انخفاض في درجة الحرارة".

وتابعت: "هناك نشاط نسبي للرياح في فترات المساء، غير مثير للرمال والأتربة، لكنه يساعد على تلطيف الأجواء، وتقليل الشعور بالرطوبة"، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر، على الطرقات الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.

وشددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على قائدي المركبات والمسافرين على الطرقات، القيادة بهدوء تام في أثناء تكوّن الشبورة المائية خلال مدة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، بجانب اتباع جميع تعليمات المرور، فضلًا عن متابعة النشرات الجوية باستمرار، لأننا في فصل الخريف المعروف بالتغيرات السريعة في خرائط الطقس.

