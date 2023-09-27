حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023.. الأكثر بحثا من جانب المواطنين في الساعات الماضية، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، نرصدها في التقرير التالي:

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023

أشارت الأرصاد إلى أنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023 .. السواحل



وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تتمثل في تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 -9-2023



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.



شروط قياس درجات الحرار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم تم وضعها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقياس درجة الحرارة، وتتضمن الشروط التالية:

«يجب وجود جهاز ترمومتر في صندوق خشبي يسمح بمرور الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا يتعرض لآشعة الشمس أو حرارة الطقس على سطح الأرض، بل يقيس درجة حرارة الهواء في الظل وليس درجة حرارة الجلد البشري».

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء داخل السيارات، لا تسجل الحرارة بشكل دقيق نظراً لتأثرها بعوامل خارجية، وبالتالي فإن درجة الحرارة المسجلة في هذه الأجهزة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان.

اقرأ أيضا: