الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023.. الأكثر بحثا من جانب المواطنين في الساعات الماضية، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، نرصدها في التقرير التالي:

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023 

أشارت الأرصاد إلى أنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023 .. السواحل


وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تتمثل في تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.


درجات الحرارة اليوم الأربعاء  27 -9-2023


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.


شروط قياس درجات الحرار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم تم وضعها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقياس درجة الحرارة، وتتضمن الشروط التالية: 

«يجب وجود جهاز ترمومتر في صندوق خشبي يسمح بمرور الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا يتعرض لآشعة الشمس أو حرارة الطقس على سطح الأرض، بل يقيس درجة حرارة الهواء في الظل وليس درجة حرارة الجلد البشري».
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء داخل السيارات، لا تسجل الحرارة بشكل دقيق نظراً لتأثرها بعوامل خارجية، وبالتالي فإن درجة الحرارة المسجلة في هذه الأجهزة تختلف عن التسجيل الرسمي.
وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة حالة الطقس اليوم الأرصاد القاهرة الكبرى تفاصيل حالة الطقس

مواد متعلقة

فاكهة المصريين في خطر.. التغيرات المناخية تهدد عرش "المانجو"

بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

مع زيادة أسعار «البراندات».. من أين يبتاع المصريين ملابس العيد؟

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2027

عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 27-9-2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023

فى يوم المولد النبوى.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 27-9-2023

بعد الزيادة 5 جنيهات.. سعر الذهب فى مصر الأربعاء 27 سبتمبر 2023

مشاركة الرئيس للاحتفال بيوم "تفوق جامعات مصر" تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر