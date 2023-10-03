عاجل.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-10-2023 ودرجات الحرارة

مع بداية الخروج من المنزل يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-10-2023 ودرجات الحرارة اليوم عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، ومن المتوقع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة في شمال البلاد، وستمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسيصاحبها سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-10-2023 ودرجات الحرارة اليوم

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أيضا أن يسود اليوم طقس لطيف ليلا على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

وتوجد فرصة لسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على الآلاف من مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة على مناطق الصحراء الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وستنشط رياح على الكثير من مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد وفي محافظة الوادي الجديد تكون على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى حوالي 2.5 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، كشفت عنها الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة ووجود ارتفاع للموج من مترين إلى حوالي 2.5 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

محافظات القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والدرجة الصغرى 23 درجة مئوية.

جميع السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

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كافة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية

جنوب سيناء وكافة سلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 34 والدرجة الصغرى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.