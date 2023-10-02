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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 2-10-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع تغيير حالة الجو المستمرة وبدء فصل الخريف يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 2-10-2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، منوهة بظهور السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسيصاحبها سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، ستكون غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 2 أكتوبر في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 2-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وكافة السواحل الشمالية الشرقية وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل على كافة السواحل الشمالية الغربية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وطقس لطيف ليلًا على شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين 2 أكتوبر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى وجود فرص أمطار خفيفة تكون بنسبة حدوث من 20% إلى 30% تقريبًا، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تمتد لمناطق من محافظات القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد الجوية في مصر بنشاط الرياح على مناطق من كافة السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون على فترات متقطعة.

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حالة الطقس اليوم السبت 30-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

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الظواهر الجوية اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

وتابع بيان حالة البحر المتوسط، حيث سوف تكون حالته من طقس معتدل إلى مضطرب، ووجود ارتفاع في الأمواج من معدل 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح ستكون شمالية غربية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إلى بيان حالة البحر الأحمر، لكي تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج سيكون من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح ستكون شمالية غربية.

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