مواطنة: "بحبك ياريس.. ربنا ينصرك على أعدائك وتحيا مصر" (فيديو)

طالب مئات الآلاف من المصريين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة ولبى النداء بعد أن خرج الشعب المصري أمس ليطالبوا الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها في فترة زمنية قصير.

وقالت مواطنة: «بحبك يا ريس يا حبيبي ربنا يخليك لينا وينصرك على اعدائك وشكرًا على انجازاتك العظيمة أنت مسكت البلد كانت خراب وأنت عمرتها من تاني ربنا ينجيك يارب».

وأضافت: «أنا نزلت أعمل توكيل للسيسي علشان انتخب في الانتخابات القدمة لأنه الأصلح لحكم مصر.. تحيا مصر».

بعض من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة "100 مليون صحة"

منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم تم فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار "100 مليون صحة".

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عاما.

مشروعات النقل

- إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

-تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم ومن أهمها:

-تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

-تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.

-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.

-إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.

-تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

-تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

-إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

-تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.

-تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه

- مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كيلومتر.

محاور النيل

- تم تنفيذ (13) محورا ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه.

- تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، ويتم تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد(225 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 202 مشروع.

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