الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "شباب النواب": توجيهات الرئيس السيسي بدعم الرياضيين على رأس عمل اللجنة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد فوزه برئاستها بالتزكية خلال انتخابات اللجان النوعية التي جرت اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب فوزه للمرة الرابعة أن اللجنة ستركز على مناقشة التشريعات والموضوعات التي من شأنها دعم وتأهيل الشباب المصري وتطوير الرياضة المصرية لمواكبة الجهود المبذولة من الدوله المصريه برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لإعداد أجيال مصرية مؤهلة للقيادة وتولي المسؤولية في الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بدعم الأبطال الرياضيين والاهتمام بهم، ستكون على رأس أولويات عمل اللجنة، حيث ستعقد اللجنة عدد من الاجتماعات مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية المختلفة للتعرف على خطتهم لدعم الأبطال الرياضيين.

وأضاف الدكتور محمود حسين، أن قانون الرياضة الذى انتهت منه اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، يأتي ضمن أولويات عمل اللجنة مؤكدا أن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الرياضة الجديد، ولم يتبقى سوى اجتماعين سيتم خلالهما التصويت على القانون ومن ثم عرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن القانون الحالي يوجد به  خلل في عدد من المواد التي تعيق الاستثمار، وتم خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، الوصول اي افضل الطرق لتذليل  عقبات مراكز التحكيم والاستثمار، قائلا: لقد تصدت اللجنة لحل المشكلات القديمة في القانون.

وعن الجانب الرقابي أوضح رئيس لجنة الشباب، أن أجندة عمل اللجنة تتضمن العديد من طلبات الإحاطة بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، فضلا عن قيام اللجنة بتنظيم عدد من  الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات  للوقوف على مشكلات الشباب  والعمل على حلها.

واختتم تصريحاته قائلا: "كل الشكر والتقدير لزملائي النواب فى لجنة الشباب والرياضة لثقتهم الغالية..ارجو الله ان اكون عند حسن الظن وأن نستطيع جميعا بذل الجهد لتقديم أفضل ما نستطيع".

الدكتور محمود حسين مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الرياضة المصرية

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