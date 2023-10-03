الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2273 سيدة مستفيدة من مبادرة تحويشة عمر في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أُطلقت فعاليات مشروع "تحويشة فى بنك" بمركز شباب  كفر الغاب في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين استهدف ٢٢٧٣ سيدة، ضمن مشروع المجلس "تحويشة لدعم سيدات مصر فى القرى المصرية" والذى يستهدف ٢٠ قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات مصر تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ الإقليم والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

ويقوم المشروع على تنفيذ محاكاة بنكية لمساعدة السيدات على خوض التجارب البنكية، للمساهمة فى تعزيز وعيها بالثقافات المالية، هذا إلى جانب توفير الخدمات البنكية الحقيقية للسيدات، وصولا إلى أهداف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى ومحو الأمية الرقمية للسيدات بالقرى.

ويهدف المشروع إلى تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليديه، والتي كانت تتم بين مجموعه من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، كما يتم إصدار كارت ميزة مجانى بالتعاون مع بنك مصر وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمى.

كفر سعد محافظ دمياط أحداث دمياط منال عوض تحويشة عمر

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