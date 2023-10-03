كاتب صحفى: لا توجد أدلة على انتهاكات أذربيجان وخوف الأرمن أسبابه تاريخية (فيديو)

قال إيهاب عمر الكاتب الصحفي، إن البعثة الأممية التي وصلت إلى إقليم كاراباخ، وصلت متأخرة بعد أن انتهى الأمر، وأصبح الإقليم فارغًا بعد أن هاجر 90% من سكانه الذين كانوا يقيمون فيه منذ مئات السنين.

الأرمن تملكتهم حالة رعب لأسباب تاريخية وليست واقعية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا توجد إشارات لانتهاكات إنسانية من سلطات أذربيجان تجاه الأرمن، لكن أرمن أذربيجان تملكتهم حالة من الرعب نتيجة المشاكل التاريخية التي تعرضوا لها على يد تركيا المتحالفة حاليًا مع أذربيجان.

وأشار إلى أن أرمن جمهورية أرتساخ التي أعلن عن حلها بعد 32 عامًا من الاحتلال يقومون بهجرة طواعية إلى أرمينيا.

وأوضح أن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم كاراباخ لم تتدخل خلال اجتياح القوات الأذربيجانية للإقليم، لأن روسيا تعاقب أرمينيا على ميلها للدول الأوروبية والغربية وابتعادها عن تحالفها مع روسيا.