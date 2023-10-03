عضو البرلمان الأرمينى: أذربيجان تجرى عملية تطهير عرقى ضد الأرمن فى كاراباخ

قال عضو البرلمان الأرميني أرتور تريان، إن أذربيجان تقوم بعملية تطهير عرقي ضد الأرمن في إقليم كاراباخ، وقامت بتطهير أكثر من 100 ألف من الأرمن تركوا منازلهم، وأصبحوا مهجرين ولاجئين، بحثوا عن ملاجئ في أرمينيا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن البعثة الأممية التي وصلت لإقليم كاراباخ كانت متأخرة، بينما كانت أرمينيا طالبت الأمم المتحدة على مدار 9 شهور، أن ترسل بعثة لتتحقق من الوضع.

أذربيجان قامت بمنع وإعاقة ممر لاتشين الذي يربط كاراباخ وأرمينيا

وأردف أن أذربيجان قامت بمنع وإعاقة ممر لاتشين الذي يربط كاراباخ وأرمينيا، وعملوا سياجا على المنطقة بأكملها، كما لم يسمحوا بمرور عربات الإسعاف لإغاثة المرضى.

وتابع: "قامت أذربيجان بعمل سياج يمنع استخدام ممر لاتشين، والمجتمع الدولي طالب إزالة العوائق والحواجز، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، من ضمن من طالبوا بإزالة العوائق، كما أن البرلمان الأرميني طالب بإزالة الحادث، وكانت هناك جلسة استماع في كارباخ، لم تحضرها أذربيجان وتركيا وألبانيا، وقالوا كاراباخ تعاني من حصار".