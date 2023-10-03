الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران: أنا مش إخوانى ولا بشارك فى مسرحية

فريد زهران
فريد زهران

طالب المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤسسات الدولة بضرورة التزام الحياد في هذه الانتخابات وصولًا لرئيس ونظام جديد واستعادة تحالف 30 يونيو وتعاون مثمر وبناء بين دوائر النظام والمعارضة.

وتابع زهران خلال تصريحاته في المؤتمر الخاص بحملته للانتخابات  الرئاسية : "نحن بحاجة للعقل والحكمة داخل النظام مع دعاة العقل والحكمة للتغيير الديمقراطي وأنا مش بمثل مشروع إخواني ولا مشروع صدامي صفري ومسرحية".

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية الخاصة به.

المحاور الخاصة

ويتناول المؤتمر أبرز المحاور الخاصة ببرنامجه الانتخابي، وذلك بمشاركة النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، وخالد داود، القيادى بحزب المصري الديمقراطي.

txt

انطلاق المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الحملة الانتخابية لـ فريد زهران

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران حزب المصري الديمقراطي تحالف 30 يونيو مشروع اخواني النائب عبد المنعم إمام الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

فريد زهران يدعو لمؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية

الأكثر قراءة

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

عودة الكهرباء لمدينتى مرسى علم والقصير (خاص)

الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

دفتر أحوال الداخلية: مصرع خط الفيوم ومدرس سوهاج تخصص توظيف أموال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس