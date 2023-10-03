المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران: أنا مش إخوانى ولا بشارك فى مسرحية

طالب المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤسسات الدولة بضرورة التزام الحياد في هذه الانتخابات وصولًا لرئيس ونظام جديد واستعادة تحالف 30 يونيو وتعاون مثمر وبناء بين دوائر النظام والمعارضة.

وتابع زهران خلال تصريحاته في المؤتمر الخاص بحملته للانتخابات الرئاسية : "نحن بحاجة للعقل والحكمة داخل النظام مع دعاة العقل والحكمة للتغيير الديمقراطي وأنا مش بمثل مشروع إخواني ولا مشروع صدامي صفري ومسرحية".

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية الخاصة به.

المحاور الخاصة

ويتناول المؤتمر أبرز المحاور الخاصة ببرنامجه الانتخابي، وذلك بمشاركة النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، وخالد داود، القيادى بحزب المصري الديمقراطي.