حزب العدل: المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران هو الأقرب لتوجهاتنا

قال المهندس أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن الحزب يعتمد على الأفكار وتقديم بدائل، مؤكدا على أن الحزب شارك في العمل السياسي بعد 25 يناير ويعبر عن 30 يونيو، مضيفا أن الحزب منفتح على الجميع طالما يمتلك أجندة وطنية سواء مؤيد أو معارض.

هدف الحزب

وأضاف النائب أحمد قناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هدف الحزب خلال سنتين أن يقدم 10 آلاف من الكوادر السياسية القادرة على التنافس.

وأكد "قناوي" أن الاستحقاق الانتخابي هام للغاية وأن الأحزاب لابد ان تجد أشخاص وكوادر سياسية ناجحة وتكون قادرة على ترشح القيادة، مؤكدا على أن حزب العدل يرى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران هو الأقرب لتوجهات الحزب.

انتخابات متكافئة

واختتم: في النهاية نتمنى ان نرى انتخابات متكافئة وان يكون هناك مشهد سياسي ديمقراطي يليق بمصر وبالجمهورية الجديدة.

وكان انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية الخاصة به.

ويتناول المؤتمر أبرز المحاور الخاصة ببرنامجه الانتخابي وذلك بمشاركة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، وخالد داود القيادى بحزب المصري الديمقراطي.