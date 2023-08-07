الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب العدل يثمن الإفراج عن 33 سجينًا على ذمة قضايا سياسية واستعادة حريتهم

عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، واستعادتهم حريتهم، خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، مثمنًا هذه الخطوات التي تتم على الأرض في هذا الإطار على وجه التحديد.

كما جدد إمام تمنياته باستمرار هذه الوتيرة من الإفراجات، وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددًا من الأسماء التي تخص حزب العدل، والتي سبق أن تقدم بها مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما، للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء مادامت لم تمارس العنف أو تدعو له.

كما أشاد إمام بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها، ونحن على أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى.

وأكد إمام علي أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطني شامل وحقيقي وفعال، وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب في كل الملفات والمحاور الأساسية.

النائب عبد المنعم إمام العدل قضايا سياسية حوار وطني الخطوات الإفراجات العنف
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