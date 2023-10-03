انطلاق المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الحملة الانتخابية لـ فريد زهران

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي، للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بـالحملة الانتخابية، بحضور عدد من نواب البرلمان، قيادات الحزب، وبعض الشخصيات العامة.

وقال باسم كامل، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الاختلاف بين أعضاء الحزب كان نقطة تميز وانطلاق الذين كان من ضمنهم فريد زهران، موضحًا أن الحزب فى فبراير 2011، كان له دور أساسي فى جبهة الإنقاذ ومواجهة الإخوان ولجنة الخمسين لإعداد الدستور وشاركنا فى الاستحقاقات الدستورية الماضية.



وأضاف: «المشاركة هي الوسيلة ولوجود الأحزاب لدينا اختلاف جذري ومبادئ ونحرص على وجود مسافة آمنة، نفتح بابنا لكل ما هو حوار ومشاركة وتواصل، ليس فقط مع أصدقائنا ورفقائنا فى المعارضة ولكن مع من يُطلق عليها أحزاب الموالاة أو ممثلو السلطة».



وأكد، أن الحوار وسيلة تحقيق الأهداف التي نصبو اليها، وأهدافنا جعلتنا نشارك فى الانتخابات، وجعلتنا على أمل لتحريك الحالة الديمقراطية البائسة فى مصر فى خطوة للأمام ونحاول أن نقيم نقلة فى الحياة الديمقراطية نحو دولة دايمقراطية حديثة برؤية سياسية متكاملة من خلال وجود بدائل.

جاء ذلك بحضور النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، والمحامي طارق العوضي.