الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يدعو لمؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية

فريد زهران
فريد زهران

يعقد فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بفندق سفير الدقي - ميدان المساحة، بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة، لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية.

وجاء في الدعوة التي تم نشرها على صفحة فريد زهران على فيسبوك: "يدعوكم فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، لمؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية. للتغيير. وذلك يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، 5 مساء بفندق سفير الدقي - ميدان المساحة. فريد زهران رئيسا لمصر".

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي بعد إعلان فريد زهران ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل.

فريد زهران انتخابات رئاسية مصرية مؤتمر صحفي حملات إنتخابية

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