رئيس قضايا الدولة يكرم رؤساء الهيئة السابقين

أقام بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني حفل تكريم بعض رؤساء هيئة قضايا الدولة السابقين، وبعض نواب رئيس الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم في الفترة السابقة لما قدموه من عطاء وجهد لأداء رسالتهم السامية في محراب العدالة ورفعة شأن هيئتنا العريقة.

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حضر الحفل كلا من نواب رئيس الهيئة:

السادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والسادة المستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.