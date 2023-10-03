الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس قضايا الدولة يكرم رؤساء الهيئة السابقين

جانب من الحفل
جانب من الحفل

أقام بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني حفل تكريم بعض رؤساء هيئة قضايا الدولة السابقين، وبعض نواب رئيس الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم في الفترة السابقة لما قدموه من عطاء وجهد لأداء رسالتهم السامية في محراب العدالة ورفعة شأن هيئتنا العريقة. 

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قضايا عالقة ومخاطبات استعجال.. المحامون العموم يوزعون مهام العمل على أعضاء النيابات

حضر الحفل كلا من نواب رئيس الهيئة:

السادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة. 

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والسادة المستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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رئيس قضايا الدولة يشههد فعاليات اليوم الأول لدورة "صياغة عقود الاستثمار"

نادى مستشارى قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رؤساء هيئة قضايا نواب رئيس الهيئة محراب العدالة

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