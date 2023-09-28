رئيس قضايا الدولة يشههد فعاليات اليوم الأول لدورة "صياغة عقود الاستثمار"

شهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، فعاليات اليوم الأول من دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

حضر فعاليات اليوم كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، وهم المستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي مدير مركز الدراسات رئيس المكتب الفني، المستشار عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدراسات نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد والمستشارة مرفت عراقي عضو مركز الدراسات، والمستشارة سلمى أمين عضو مركز الدراسات منسق الدورة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

"قضايا الدولة" تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء مستشاريها بجميع المراحل التعليمية

من ناحية أخرى، كرم المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أبناء مستشاري الهيئة المتفوقين دراسيًا في شتى الشهادات بجميع المراحل التعليمية.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، بأنه تم تسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين، وذلك بمقر نادى مستشارى الهيئة النهرى بأبو الفدا الزمالك.

حضر الحفل كل من نواب رئيس الهيئة المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.