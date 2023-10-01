قضايا عالقة ومخاطبات استعجال.. المحامون العموم يوزعون مهام العمل على أعضاء النيابات

بدأت النيابات العامة، اليوم الأحد، يومها الأول في العام القضائي الجديد وسط ترحاب من المحامون العموم بأعضاء النيابة العامة الجدد والمعاونين الذين تسلموا عملهم في النيابات وفقًا لظهور الجزء الثالث من الحركة القضائية التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى 2024.

وعقب تسلم المحامون العموم للنيابات الكلية علمهم بالنيابات والاطلاع على القضايا العالقة من العام الماضي والتي مازال يحقق فيها عدد من المحققون الذين مستمرين في عملهم بالنيابات من العام الماضي تم توزيع العمل وتوزيع رؤساء النيابات الجزئية وفقًا لإجراءات العمل ومتطلباته.

وتم عقد اجتماعات لكل نيابة كلية برئاسية المحامون العموم، وتم إصدار عدد من الكليفات حول سرعة الانتهاء من القضايا والتصرف فيها بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ ضمن تحقيق العدالة القضائية وإنجازها، وكذلك الحال بإرسال الخطابات لمصلحة الطب الشرعي لإرسال تقارير الصفات التشريحية الخاصة بالقضايا العالقة.

كما طالبوا في اجتماعاتهم باستعجال تحريات المباحث في القضايا، ومخاطبة إدارة الأدلة الجنائية، والهيئة الوطنية للإعلام لاستعجال تقاريرهم في القضايا المفتوحة تمهيدًا لإحالتهم والانتهاء من تحقيقاتهم.

وتشهد النيابات طفرة رقمية هائلة في مراقبة النيابات بالكاميرات؛ ضمانًا لنشر الأمن في ساحاتها.