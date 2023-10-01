الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عام قضائي جديد.. بدء العمل في النيابات والمحاكم

محكمة
محكمة

بدأت النيابات العامة والمحاكم بكافة دوائرها العمل اليوم بكامل طاقتها وبدوام كامل تزامنًا مع بدء العام القضائي الجديد، وانتهاء العطلة القضائية ليعود العمل بشكل طبيعي.

وعاد كل المستشارين وأعضاء النيابات العامة للعمل من إجازتهم الصيفية التي استمرت بينهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتناوب بسبب العطلة القضائية وخاصة عودة المحاكم للعمل على مدار الأسبوع بدلًا من أن كانت تعمل ثلاثة أيام فقط لتنقضي اليوم بنهاية شهر سبتمبر.

وتم توزيع أعمال القضاة والمستشارين على دوائر “الجنح والتعويضات، عمال، استئناف، مدني كلي وجزئي”.

وتستعد جميع المحاكم الابتدائية والنيابات للعام القضائي الجديد بمواجهة تكدس الجماهير وتردد المواطنين على المحاكم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من خلال غرف المداولة ومن خلال نظرها على المنصات أو من خلال تجديد الحبس من خلال خدمة التقنية عن بعد الخاصة بالفيديو كونفرانس، وكذلك الحال بالنيابات العامة.

العطلة القضائية النيابات العامة الجنح والتعويضات أخبار الحوادث المحاكم دوائر الجنايات

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