السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نزاهة وعدالة ناجزة.. انتهاء العطلة القضائية وبداية العام القضائي الجديد غدًا

العطلة القضائية
العطلة القضائية

تنتهي العطلة القضائية الخاصة بالمحاكم والنيابات اليوم، لتستعد الدوائر الجنائية المنعقدة بالمحاكم للعمل بطاقتها كاملة وبشكل طبيعي بدءًا من غدًا أول أكتوبر الموافق بداية العام القضائي الجديد.

ومن المقرر أن يعود كافة المستشارين للعمل من اجازتهم الصيفية التي استمرت بينهما خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتناوب بسبب العطلة القضائية وتعود المحاكم للعمل على مدار الأسبوع بدلًا من أن كانت تعمل ثلاثة أيام فقط لتنقضي اليوم بنهاية شهر سبتمبر.

وتم توزيع أعمال القضاة والمستشارين على دوائر «الجنح والتعويضات، عمال، استئناف، مدني كلي وجزئي».
وتستعد جميع المحاكم الابتدائية والنيابات للعام القضائي الجديد بمواجهة تكدس الجماهير وتردد المواطنين على المحاكم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من خلال غرف المداولة ومن خلال نظرها على المنصات أو من خلال تجديد الحبس من خلال خدمة التقنية عن بعد الخاصة بالفيديو كونفرانس، وكذلك الحال بالنيابات العامة.

النيابة العامة الدوائر الجنائية المحاكم الإبتدائية العطلة القضائي عام قضائي جديد

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