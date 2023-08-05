السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية

صورة جماعية من الحدث
صورة جماعية من الحدث

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، السيد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وحضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار دكتور عبدالحميد نجاشي، والمستشار سامح سيد محمد، رئيس قسم الهيئة بوزارة التعليم العالي، والمستشار محمود عرفات، الأمين العام المساعد.

وأعرب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص دعواته بالتوفيق والسداد للمستشار مسعد عبدالمقصود في قيادة الهيئة.

من جهته، عبَّر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، على هذه التهنئة، مؤكدًا حسن التعاون البنَّاء بين الهيئة واللجنة الأولمبية المصرية لما فيه صالح الوطن.

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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