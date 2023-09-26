الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قضايا الدولة" تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء مستشاريها بجميع المراحل التعليمية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة  قضايا الدولة، أبناء مستشاري الهيئة المتفوقين دراسيًا في شتى الشهادات بجميع المراحل التعليمية.

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رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، بأنه تم تسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين، وذلك بمقر نادى مستشارى الهيئة النهرى بأبو الفدا الزمالك.

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رئيس قضايا الدولة يشهد فعاليات تدريب طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية

حضر الحفل كل من نواب رئيس الهيئة المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة الأسبق المستشار عبد الرزاق شعيب عضو المجلس الأعلى للهيئة المستشار خالد زين الدين

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