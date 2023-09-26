"قضايا الدولة" تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء مستشاريها بجميع المراحل التعليمية

كرم المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أبناء مستشاري الهيئة المتفوقين دراسيًا في شتى الشهادات بجميع المراحل التعليمية.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، بأنه تم تسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين، وذلك بمقر نادى مستشارى الهيئة النهرى بأبو الفدا الزمالك.

حضر الحفل كل من نواب رئيس الهيئة المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.