رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.