الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

رئيس قضايا الدولة ذكرى المولد النبوي السيسي عبد الفتاح السيسي قضايا الدولة

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