الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس قضايا الدولة يشهد فعاليات تدريب طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية

المستشار  مسعد عبد
المستشار  مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

شهد المستشار  مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة  قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات تدريب المجموعة الأولى من طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الذي تضمن برنامجًا متكاملًا من المحاضرات التي ألقاها مستشارو الهيئة علي الطلاب.

كما حضر فعاليات ختام الدورة المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني رئيس مركز الدراسات القضائية، والمستشار الدكتور عبدالحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدراسات القضائية، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد عضو مركز الدراسات المشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد، والمستشارة مرفت عراقي عضو مركز الدراسات القضائية. والمستشارة سلمى أمين عضو مركز الدراسات القضائية منسق الدورة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

قضايا الدولة و"الاتصالات" توقعان بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمى

وعلى صعيد آخر وقع المستشار محمد حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات بشأن التحول الرقمي وميكنة إجراءات التقاضي؛ تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة بشأن التحول الرقمي، مع الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، بحضور المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

يأتي ذلك البروتوكول تنفيذًا لدعائم التطوير التكنولوجي بكل الجهات والهيئات القضائية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز إجراءات التقاضي تحقيقًا للعدالة الناجزة، وبناءً على توجيهات المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.

رئيس هيئة قضايا الدولة فعاليات ختام تدريب طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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